Ministro do Supremo Tribunal Federal arquiva pedido de HC feito por ex-secretário de MT

OPERAÇÃO ESDRAS

MATO GROSSO MAIS

O ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou, nesta segunda-feira (30), o pedido de HC feito pelo ex-secretário da Casa Civil, Paulo César Zamar Taques.

A defesa do ex-secretário da Casa Civil de Mato Grosso, Paulo Taques, entrou com pedido de liberdade no STF no dia 10 de outubro, mas o ministro não reconheceu o pedido de liberdade.

O arquivamento feito a pedido do ministro Roberto Barroso teria sido originado porque a defesa do ex-secretário não teria recorrido da negativa do HC no STF.

HC NO STJ

No dia 4 de outubro, o ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou HC a Paulo Taques e ainda classificou o ex-secretário da Casa Civil como principal protagonista do esquema dos grampos ilegais no Estado.

“…é incontestável mesmo que o investigado Paulo César Zamar Taques se apresenta – pelo menos diante dos elementos informativos até agora obtidos – como um dos principais protagonistas do grupo criminoso, e maior beneficiário das escutas telefônicas clandestinas”, diz trecho da decisão.

No despacho, publicado no dia 10 de outubro, Ribeiro Dantas ainda apontou que Paulo Taques possui grande poder no alto escalão do Governo Pedro Taques (PSDB).

“Outras razões existem para mantê-lo segregado cautelarmente. Afora todas as situações já demonstradas – que, de per si, justificariam a aplicação da medida cautelar extrema – sua força e sua influência no alto escalão do Governo é inconteste, até pela condição de primo do Chefe do Poder Executivo e de ter exercido o poderosíssimo cargo de Secretário Chefe da Casa Civil.

Segundo o ministro do STJ, o ex-secretário recebeu incontáveis visitas à sua residência de pessoas e autoridades do Governo que lá estiveram apôs o mesmo ter deixado a Casa Civil.

Paulo César Zamar Taques foi preso no dia 27 de setembro de 2017 por determinação do desembargador Orlando Perri, relator dos grampos ilegais no Estado, durante a Operação Esdras.

Taques está detido preventivamente no Centro de Custódia de Cuiabá há mais de um mês.

Além do ex-secretário da Casa Civil, Orlando Perri também determinou a prisão ex-secretário de Justiça e Direitos Humanos, Coronel Airton Siqueira Júnior, do ex-secretário de Segurança Pública do Estado, Rogers Elizandro Jarbas, do ex-secretário da Casa Militar, Evandro Lesco, do sargento PM João Ricardo Soler, do major Michel Ferronato, da mulher de Evandro Lesco, Helen Dias Lesco e do empresário J. M. da S, este último solto dias depois após colaborar com as investigações.

Segundo Orlando Perri, em sua decisão, todos os investigados contribuíram de alguma forma para prejudicar o andamento das investigações sobre os grampos ilegais, popularmente chamada de Grampolândia Pantaneira.