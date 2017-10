5 mil servidores do Poder Judiciário de MT estão sob expectativa de receber salário hoje

TENSÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MATO GROSSO MAIS

Os cerca de cinco mil servidores e 260 magistrados, entre juízes e desembargadores, do Poder Judiciário de Mato Grosso estão sob expectativa de receber o salário de outubro nesta terça-feira (31).

Até o momento, segundo o Tribunal de Justiça do Estado, o dinheiro ainda não caiu na conta.

Caso não seja pago nesta terça-feira, o repasse, caso feito, leva dois dias úteis para ser concluído.

Na última quinta-feira (26), o governador Pedro Taques (PSDB) se reuniu com os chefes de Poderes para achar uma solução para o repasse do duodécimo.

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos Ribeiro, disse um dia antes, na quarta-feira (25), que seria “tétrico, trágico e o atraso do vencimento nós sabemos o que isso ocasiona, as consequências de tudo isso”, revelou o magistrado.

Segundo a Secretaria de Fazenda do Estado (Sefaz), até o final de dezembro, o valor que o Estado deve repassar aos Poderes está na casa dos R$ 770 milhões.

Uma das medidas para evitar o colapso dos Poderes é o Estado receber 350 milhões do Auxílio Financeiro de Fomento às Exportações (FEX), motivo da viagem desta segunda-feira (30) do governador Pedro Taques a Brasília para convencer o Governo Federal na urgência do repasse.