Cabo do Exército é executado com perfurações na cabeça e nas costas em Cáceres

CRIME BRUTAL

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Paulo Roberto Paraná de Oliveira, um cabo do exército brasileiro, de 23 anos, foi morto com vários tiros, na noite desta segunda-feira (30), no bairro Jardim Imperial, em Cáceres (234 km de Cuiabá).

Segundo o site Cáceres Notícias, policiais foram informados através de uma denúncia, por volta das 22h30, que uma vítima havia sido alvejada por disparos de arma de fogo.

Os PMs se deslocaram até o local, e encontraram o militar já sem vida, com três perfurações no corpo, deitado ao lado de sua motocicleta.

Segundo os Policiais Civis, o que chamou a atenção é que o autor dos disparos não levou nenhum pertence da vítima, o que deverá ser investigado.

Já existem suspeitas sobre quem participou do crime, mas os nomes ainda não serão revelados.

Segundo a Politec, uma das perfurações atingiu a vítima nas costas, e as outras duas foram na cabeça.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, e posteriormente será entregue aos familiares.