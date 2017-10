Chefe da Casa Civil critica postura de Allan Kardec em incidente do Detran/MT

CONFRONTO ENTRE DETRAN E PM

DA REDAÇÃO

O secretário da Casa Civil de Mato Grosso, Max Russi (PSB) criticou a postura do deputado Allan Kardec (PT) , durante coletiva de imprensa, na tarde desta terça-feira (31), no Palácio Paiaguas, onde o mesmo deu explicações sobre a atuação da Polícia Militar em um incidente envolvendo servidores do Detran.

Segundo Russi, o parlamentar fez politicagem com um assunto lamentável.

O fato que se Max Russi se refere é o confronto entre a PM e servidores do Detran na manhã desta terça-feira, onde o secretário garantiu que a Polícia Militar foi correta ao garantir a ordem pública, já que os servidores teriam obstruído uma Avenida que passa em frente ao Palácio Paiaguás.

O deputado Allan, participou, antes da coletiva do Governo do Estado, de uma coletiva com a imprensa na Assembleia Legislativa onde criticou o incidente.

Dois servidores do Detran acabaram sendo detidos pela PM. A Secretaria de Segurança Pública disse que vai abrir um inquérito policial militar para apurar a conduta dos PMs no caso.

Os servidores, que estão em greve há 50 dias, reivindicam aumento salarial, mas o Governo do Estado admite que não tem recursos e que já está acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.