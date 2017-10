SEM CONTRAPARTIDA

LEONARDO HEITOR / MIDIANEWS

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), determinou na manhã de hoje o embargo da obra da trincheira da Guia, no entroncamento da MT-010 (Estrada da Guia) e a MT-251 (Cuiabá-Chapada).

O pedido foi feito devido a ausência da execução de contrapartidas por parte do Estado pedidos pela Prefeitura.

Entre as solicitações, estavam a pavimentação asfáltica, implantação ou adequação de sinalização viária dos locais onde seriam operadas as rodas de desvio do tráfego, e que deveriam ser feitos pelo Governo do Estado.

Em ofício, do dia 25 de setembro deste ano, endereçado ao secretário adjunto de Obras da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), Marcos Catalano Corrêa, a Semob pede a finalização do pavimento e sinalização da rua 3, abertura no canteiro central na Avenida República do Líbano, implantação de semáforo entre a avenida e a rua Mistral, além de implantação de semáforo entre as avenidas José Torquato da Silva e Historiador Rubens de Mendonça, além de sinalização em outras vias.

No documento, a Semob destacou que “a liberação das interdições solicitadas pela Sinfra fica condicionada à conclusão dos itens referente à pavimentação e sinalização mencionadas”.

No início do ano, Emanuel Pinheiro assinou um decreto que estipulava que o município fosse previamente comunicado para assim autorizar obras em Cuiabá como forma de evitar transtornos ao patrimônio público.

O artigo 1º do decreto nº 6.212 assinado em janeiro estipula “que todas as obras, serviços de engenharia e reparos programados nas intervenções destinadas a melhoria da mobilidade urbana e ligadas ao evento Copa do Mundo no Município de Cuiabá deverão ser previamente autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal”.

A obra de trincheira está orçada em R$ 20 milhões e a duplicação em R$ 34 milhões dentro do programa Pró-Estradas.