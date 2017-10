Allan manifesta apoio a servidores do Detran de Mato Grosso presos em incidente com PM

NESTA TERÇA-FEIRA

TÉO MENESES / REPÓRTER ASCOM

O professor e deputado Allan Kardec (PT) manifestou apoio a servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) que protestaram, nessa terça-feira (31), no Centro Político Administrativo. Três deles foram presos e reclamam de agressões por parte de militares.

Allan foi ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc) no bairro Planalto, em Cuiabá, onde os servidores tiveram que assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) antes de ser liberados. Depois concedeu entrevista no gabinete com os trabalhadores para dar detalhes de todos os episódios.

“Isso é um absurdo, pois as imagens divulgadas nas redes sociais mostram servidores fazendo protesto e depois sendo agredidos sem qualquer reação ou atitude que justifique o nível de violência”, afirma Allan.

Participaram também da coletiva os servidores Catherine Suzarte, Israel Lima e Marcos Moreira. Todos aguardavam até o final da tarde dessa terça para realizar exames no Instituto Médico Legal (IML), já que houve problemas técnicos no sistema do órgão ao longo do dia.

“A gente se sente pior que bicho, pois me jogaram na viatura, onde fiquei algemada, sofri agressões e jogaram gás de pimenta”, afirma Catherine. Marcos Moreira reclama que também ficou detido por quase uma hora e meia diante dos demais servidores da Casa Civil antes de ser levado ao Cisc: “Não houve confronto, mesmo assim me deram uma gravata e ficaram nos expondo à humilhação”.

Presidente do Sindicato dos Servidores do Detran (Sinetran-MT), Daiane Renner afirma que as agressões fortalecem o atual movimento grevista. “Muita gente que estava trabalhando resolveu parar por solidariedade e isso só vai aumentar”. A assessoria jurídica do órgão registrou ocorrência e aguarda uma apuração da Corregedoria da Polícia Militar.