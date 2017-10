Secretaria de Infraestrutura abre investigação contra ex-secretário e mais 19 servidores

NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

O secretário de Infraestrutura de Mato Grosso, Marcelo Duarte, baixou 7 portarias conjuntas com a Controladoria-Geral do Estado (CGE), sob o comando de Ciro Gonçalves, onde determinou a investigação, por meio do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), contra 20 servidores da pasta.

As informações constam no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (31).

O PAD foi aberto para apurar a conduta dos servidores, que se for comprovado, poderão incorrer nas infrações disciplinares baseadas na Lei Complementar n° 04/1990, que cita, na maioria das portarias, os artigos 143, 144 e 159, com vários incisos, sendo alguns deles de improbidade administrativa, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio Estadual, corrupção, entre outros.

Marcelo Duarte nomeou uma comissão formada por três servidores de carreira que irá analisar o Processo Administrativo Disciplinar contra esse funcionários.

Um dos servidores que será investigado pelo PAD é Valdisio Juliano Viriato, ex-secretário adjunto da Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana na gestão do então governador Silval Barbosa (PMDB).

Valdisio foi preso na quinta fase da Operação Sodoma, realizada no dia 14 de fevereiro deste ano.