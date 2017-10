RODOVIÁRIA SHOPPING

BETELL FONTES / SINFRA-MT

Uma série de ações foram adotadas para impulsionar a melhoria da infraestrutura e da segurança da Rodoviária Cuiabá Engenheiro Cássio Veiga Sá, que será concessionada à iniciativa privada.

Como primeiro passo para estas mudanças, o Governo de Mato Grosso publicou no Diário Oficial, que circula nesta terça-feira (31), o extrato com a contratação emergencial de uma nova empresa que passará a administrar o terminal rodoviário, a partir do dia 16 de novembro.

Órgão responsável pela dispensa de licitação, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) informa que a contratação emergencial da empresa Sinarte, pelo período de seis meses, foi necessária para que não sejam interrompidos, em nenhum momento, os serviços na unidade, já que a empresa Servexte, que atualmente administra o terminal, encerrará suas atividades.

Paralelo à contratação emergencial, a Sinfra irá continuar com os procedimentos para realização da licitação para concessão em definitivo do terminal rodoviário pelos próximos 30 anos. Mas as mudanças já começam de imediato logo após entrar em operação a nova empresa na segunda quinzena de novembro.

Rodoviária Shopping

De acordo com o secretário adjunto de Transporte Intermunicipal e Concessões da Sinfra, Fabio Calmon, várias implantações serão realizadas para melhorias na estrutura da unidade.

Está previsto a contratação de oito seguranças privados, melhorias nos banheiros, instalação de bebedouros, guichê com informações aos turistas, acessibilidade para pessoas com deficiências, obras de melhorias na unidade e internet gratuita.

“São ações que serão sentidas logo nos primeiros meses pela população que utiliza a rodoviária. O terminal deverá funcionar com banheiros sempre limpos, higienizados diariamente, segurança 24 horas, priorizando o atendimento preferencial aos idosos, gestantes, lactantes, mães com crianças no colo e deficientes físicos, além da acessibilidade”, pontuou Calmon.

O secretário destacou, porém, que a meta da Sinfra é finalizar no primeiro semestre de 2018 a modelagem definitiva da concessão da rodoviária. A ideia é que o terminal seja um modelo de rodoviária Shopping, onde a população encontrará vários serviços.

“Pretendemos, no futuro, tornar a rodoviária um centro de serviços, com lojas, unidades bancárias e ganha tempo para facilitar a vida do cidadão”, conclui.