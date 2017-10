Grevistas são detidos em ato em frente ao Paiaguás; PM usa gás e spray de pimenta

VEJA VÍDEO

CAMILA RIBEIRO / MIDIANEWS

Pelo menos dois servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) foram detidos por policiais militares durante um ato realizado na manhã desta terça-feira (31), em frente ao Palácio Paiaguás, sede do Governo.

Conforme informações do sindicato que representa a categoria, o Sinetran, os PMs usaram gás lacrimogênio e spray de pimenta para dispersar os manifestantes que bloqueavam a entrada do Governo.

Um vídeo gravado pelos manifestantes, e que circula nas redes sociais, mostra o momento em que os policiais usam a força para deter pessoas que participavam do ato.

Uma mulher e um homem aparecem sendo imobilizados e colocados em viaturas da PM. O homem chegou a ser imobilizado por uma técnica chamada mata-leão, que é um golpe de estrangulamento.

Durante a ação, outros servidores chegam a alegar truculência por parte da PM e pedem que os militares não levem os manifestantes presos.

No vídeo, também é possível ver que alguns manifestantes aparecem com os olhos vermelhos e passando mal, possivelmente em razão do gás utilizado pela PM.

Veja vídeo:

Protesto

Ainda de acordo com o Sinetram, a confusão teve início pois os manifestantes estavam bloqueando a via de acesso ao Paiaguás.

Os policias teriam impedido a entrada dos servidores na sede do Governo.

O servidor Celio Lemos, que integra a diretoria do Sinetran, criticou a ação da polícia e afirmou não ver motivos para a prisão dos servidores já que, segundo ele, o protesto estava ocorrendo de forma pacífica.

“Eles agrediram os colegas com soco, gravatas, usaram de extrema violência. Os policiais deixaram os colegas dentro da viatura presos e algemados por mais de meia hora. Eles estavam até com dificuldade para respirar devido ao gás inalado”, disse o servidor.

“Depois os policiais saíram com as viaturas e levaram os servidores. Não sabemos onde estão colegas”, afirmou Lemos.

Na tarde da última segunda (30), os manifestantes já haviam bloqueado a entrada que dá acesso ao Paiaguás.

Outro Lado

O Governo ainda não se manifestou sobre o episódio.