Juiz eleitoral nega recurso e mantém cassação de dois vereadores da Câmara de Cuiabá

CASA DOS HORRORES

DA REDAÇÃO

O juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, da 55ª Zona Eleitoral de Cuiabá, manteve a sentença que cassou os mandatos dos vereadores cuiabanos Abílio Brunini e Joelson Amaral (Sargento Joelson), ambos do PSC, assim como dos suplentes, anulando os votos recebidos por eles.

Também ficou mantida a inelegibilidade por oito anos, contados a partir de 2016, dos ex-candidatos Oséas Machado de Oliveira e José Marcos de Souza.

A decisão é da última segunda-feira (30), ocasião em que foram negados os recursos das suplentes dos dois vereadores.

As condenações atenderam a uma ação de investigação promovida pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), que apontou fraude na composição da lista de candidatos do partido, em que foram incluídas candidatas “laranjas”, apenas para cumprir a cota de 30% por gênero. As informações são do Midianews.