Mês de novembro reforça atenção para a saúde do homem

PREVENÇÃO

ANA CLÁUDIA GUIMARÃES / SES-MT

O mês de novembro é marcado pelo reforço nos cuidados com a saúde do homem.

A disseminação da campanha Novembro Azul, criada pela Organização não governamental (ONG) Instituto Lado a Lado pela Vida, aumentou a visibilidade sobre a prevenção ao câncer de próstata, principalmente em grupos de risco ou de idade avançada, chamando a atenção aos sinais que o corpo pode apresentar.

O movimento que se tornou emblemático teve início em 2003 na Austrália. Em 2009, foi criada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que objetiva a promoção de ações de saúde que mostrem a situação real dos homens entre 20 e 59 anos.

Além do foco maior, que é a prevenção ao câncer de próstata, existem outros objetivos dentro da campanha, como trabalhar a resistência dos homens com relação principalmente aos exames.

A falta de informação ainda é uma barreira para os cuidados com o saúde. Alertar para os perigos da doença é essencial para quebrar essas barreiras.

Além do cuidado com a saúde do homem, novembro conta com outras duas datas que tornam o mês ainda mais dedicado à saúde: dia 14, considerado o dia Nacional e Mundial da Diabetes; o dia 17, marcado como o Dia Internacional de combate ao Câncer de Próstata, e o dia 27, datado como o Dia Nacional de Combate ao Câncer.

Por conta disso, hoje, a preocupação com a saúde do homem vai além do câncer de prostata. O rastreamento X diagnóstico precoce de variados tipos de doenças, paternidade ativa e responsável, violências, saúde mental e toxidades, trabalho e saúde, envelhecimento saudável e ativo, entre outros, são eventos investigativos e fonte de dados essenciais na prevenção e manutenção de inúmeras doenças.

Segundo Alberto Yassuo Yoshiara, da Área Técnica de Atenção Integral à Saúde do Homem da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o principal objetivo das campanhas do Novembro Azul é a busca pela deflagração e esclarecimento das questões da saúde masculina em geral.

“Nós, da Saúde do Homem do Estado de Mato Grosso, temos o foco de esclarecer a população masculina para além da questão da próstata, que é, sim, muito importante, mas que é somente um dos focos entre todos os cuidados em saúde”, destacou.

Alberto reforça a importância também da parceria entre diversas esferas para chamar atenção para a campanha num todo.

“Encontramos muitas unidades de saúde, nos mais diversos municípios do Estado, fazendo campanhas conjuntas estimulando a detecção precoce dos cânceres de mama e próstata, por exemplo, além da parceria de empresas locais e instituições civis e religiosas que apresentam iluminação azul neste mês, fixando na memória da sociedade a campanha”.

Ações da Campanha

Entre as ações para o mês de novembro, a Área Técnica, bem como os profissionais das Secretarias Municipais de Saúde, têm sido solicitados para entrevistas e informações gerais nas mídias, empresas e outras instituições para esclarecimento sobre a Saúde do Homem, que incluem Saúde da Próstata, uso indiscriminado de anabolizantes, Saúde do Trabalhador, Saúde do homem nas estradas, entre outros temas essenciais para o despertar do gênero para a sua saúde em geral.

A prática de hábitos saudáveis, como a atividade física regular, alimentação balanceada e a redução do consumo de bebidas alcoólicas e cigarro diminuem as chances de se desenvolver o câncer de próstata, como outras doenças, e retardar as hereditariedades.

“O assunto ‘Saúde do Homem’ não deve ser foco apenas nesta época, mas sim durante todo o ano”, finalizou Alberto.