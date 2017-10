Ministro do STJ manda soltar major da PM preso nas investigações dos grampos ilegais

OPERAÇÃO ESDRAS

O major da Polícia Militar de Mato Grosso, Michel Ferronato, conseguiu liberdade junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão do ministro Mauro Campbel.

O oficial está preso desde o dia 27 de setembro, no Batalhão de Operações Especiais (Bope), por decisão do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, Orlando de Almeida Perri, então relator das investigações dos grampos ilegais.

O ex-secretário de Segurança Pública, Rogers Elizandro Jarbas, ex-secretário de Justiça e Direitos Humanos, Airton Siqueira Júnior, ex-secretário da Casa Militar, Evandro Lesco, o ex-secretário da Casa Civil, Paulo Taques, a mulher de Lesco, Helen Lesco, o sargento João Ricardo Soler, o ex-comandante da Polícia Militar, Zaqueu Barbosa, e o cabo PM Gérson Correia Júnior continuam presos, estes dois últimos desde o dia 23 de maio, por decisão do juiz Marcos Faleiros.

Segundo o site Midianews, o ministro Mauro Campbell impôs medidas cautelares para que o major continue em liberdade: comparecimento quinzenal na 9ª Vara Federal de Cuiabá para informar suas atividades; proibição de se ausentar de Cuiabá sem permissão da Justiça; entrega do passaporte e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga para evitar interferências nas investigações.

Ainda segundo o site, Campbell também proibiu que Ferronato, “tendo em vista sua proximidade com o governador”, mantenha qualquer contato com Pedro Taques ou com agentes políticos que atuem nas repartições do Governo.