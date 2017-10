VEJA VÍDEO: Senador de Mato Grosso usa tribuna do Senado Federal para cumprimentar a própria mãe

É BEM MT

DA REDAÇÃO

O senador José Medeiros (Podemos) foi o último parlamentar inscrito, na noite desta segunda-feira (30), para usar a tribuna do Senado Federal.

Após cumprimentar os colegas, e o público que assiste a TV Senado e a Rádio Senado, cumprimentou uma moradora de Rondonópolis, a dona Eunice, que na sequência, o senador disse que era a mãe dele.

“Ela que não perde uma sessão do Senado Federal e diz que fica muito irritada quando o pessoal do PT briga com o filho dela”, comentou.

O gracejo do senador acabou repercutindo na imprensa nacional, onde a Folha de São Paulo deu uma nota nesta terça-feira (31) falando do episódio.