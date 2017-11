Dupla rende família, ameaça de morte e rouba chácara em Várzea Grande

BANDIDOS AGRESSIVOS

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

F. da S.A. e P. da S.R., foram presos, nesta terça-feira (31), acusados de serem os responsáveis pelo roubo de uma chácara, na região do Chapéu do Sol, em Várzea Grande, no início da manhã de sexta-feira (27).

Após serem presos, os dois foram reconhecidos pelas vítimas como os autores do crime.

Segundo informações, uma das vítimas saiu na varanda da chácara e acabou sendo surpreendida pelos suspeitos, sendo que um estava em posse de um revólver e o outro em poder de uma faca.

Os criminosos anunciaram o roubo e renderam as vítimas que estavam na casa, entre elas duas crianças.

Eles roubaram, aproximadamente, R$ 22 mil, além de aparelhos celulares, joias e objetos pessoais das vítimas.

Os bandidos foram extramente agressivos, agrediram as vítimas com chutes e pisões, além de ameaçar de morte, caso fossem denunciados.

Ao serem identificados, os criminosos foram detidos e conduzidos a delegacia. Com Assessoria da PJC