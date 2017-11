OPERAÇÃO MALEBOLGE

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), negou na manhã desta quarta-feira (1/11) que o áudio encontrado, em sua residência no dia 14 de setembro, durante a Operação Malebolge, deflagrada pela Polícia Federal, tenha sido editado para favorecê-lo.

A informação de que o áudio poderia ter sido editado foi divulgada esta semana na imprensa.

A fala do prefeito foi feita em entrevista à TV Record durante o lançamento de uma unidade de saúde básica no bairro São João Del Rey, na Capital.

Segundo Emanuel, ele mesmo pediu à Polícia Federal que fosse feito uma perícia no áudio, que é a conversa entre o ex-secretário de Indústria e Comércio, Alan Zanatta, e o ex-chefe de gabinete de Silval Barbosa (PMDB), Sílvio César Corrêa, em agosto passado.

Zanatta teria gravado a conversa e entregue o arquivo ao prefeito Emanuel Pinheiro.

A gravação foi feita por Alan Zanatta após Sílvio Corrêa insistir em ter um encontro com ele.

As informações constam numa reportagem feita pelo jornal Folha de São Paulo, em 21 de setembro.

Segundo a matéria, na gravação de 1 hora e 24 minutos, Sílvio Corrêa teria citado indícios de omissão de informações sobre práticas de crimes no processo de negociação do acordo de delação premiada com o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot.

Em outro trecho da reportagem, em que cita Emanuel Pinheiro, Sílvio Corrêa diz que o prefeito de Cuiabá foi gravado em contexto diferente e que foi incluído na delação para as denúncias ganharem mais visibilidade.

“Eu resolvi entregar para o Emanuel porque ele era meu amigo. Disse: ‘Olha isso não me serve, mas acho que para você serve’”, afirmou Zanatta à Folha.

A defesa de Emanuel disse que o prefeito, assim que soube da gravação, decidiu utilizar o áudio em sua defesa no STF (Supremo Tribunal Federal).