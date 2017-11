Governo e Sicoob assinam convênio para oferecer linha de crédito aos servidores

CRÉDITO CONSCIENTE

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão (Seges), assinou uma cooperação possibilitando o atendimento dos Servidores públicos pela financeira nesta terça-feira (31). Os servidores poderão acessar crédito consignado junto ao Sicoob.

Atualmente, mais da metade dos servidores possuem sua margem consignável, equivalente a 30% da sua renda, comprometidos com empréstimos.

Por isso, o governo também prevê um portal de ações de educação financeira para auxiliar o servidor a utilizar o crédito de forma consciente.

Esta cooperativa veio para ampliar a oferta de crédito consciente ao mais de 100 mil servidores, ativos e inativos.

Durante o primeiro mês, serão oferecidas condições especiais de crédito para ao servidores estaduais em virtude da cooperação.

A taxa será de 1,58% ao mês, e depois deste período, os servidores poderão fazer os empréstimos com taxa de 1,75% ao mês, com prazo para pagamento em até 72 meses. Com Assessoria do GCOM