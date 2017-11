Homem é preso acusado de tentar matar vítima durante roubo de dois veículos de luxo

VIOLÊNCIA URBANA

Um dos autores de uma tentativa de latrocínio, ocorrida no bairro Santa Cruz, foi identificado e preso pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá.

O suspeito, J. M. de A. N., estava em liberdade mediante uso de tornozeleira eletrônica, quando teve o mandado de prisão cumprido pelo crime.

A tentativa de latrocínio ocorreu no dia 21 de dezembro de 2016, ocasião em que quatro homens armados rederam as vítimas e subtraíram dois veículos de luxo, sendo uma Land Rover Freelander e um Hyundai Vera Cruz, além de outros pertences dos moradores.

Durante a execução do crime, um dos assaltantes efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima, que não foi atingida.

O projetil quebrou o vidro de uma porta da residência. Em seguida, o mesmo suspeito agrediu a vítima com chute, que resultou em uma fratura na perna esquerda do atingido.

Dois dos suspeitos foragiram no veículo Land Rover, que já estava do lado de fora da casa, o terceiro fugiu na Vera Cruz, que estava na garagem, e o quarto integrante empreendeu fuga no veículo que dava apoio à ação criminosa.

As investigações iniciaram assim que as vítimas registraram a ocorrência na Derf.

Através do arquivo fotográfico da delegacia, as vítimas reconheceram J. M. de A. N. como um dos quatro autores do roubo.

Quando foi identificado, o suspeito já estava preso por outro crime, praticado em um comércio, no dia 18 de janeiro deste ano.

Apresentado na unidade, o suspeito passou pelo reconhecimento pessoal sendo apontado com convicção como um dos envolvidos na tentativa de latrocínio.

Interrogado pelo delegado, Caio Fernando Alvares de Albuquerque, o suspeito confessou o crime, porém não identificou os seus comparsas.

Diante dos fatos, o delegado representou pela prisão preventiva do investigado, pelo crime de tentativa de latrocínio.

A ordem judicial foi deferida pela Justiça e quando cumprida pela equipe da Derf, o suspeito estava em liberdade condicional mediante uso de tornozeleira, sendo novamente encaminhado para unidade prisional. Com informações da PJC.