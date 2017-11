MUTIRÃO FISCAL

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

A Procuradoria Fiscal do Município está com atendimento reduzido nesta quarta-feira (01), realizando somente o serviço de emissão de certidões aos contribuintes.

Os serviços voltam ao normal na segunda-feira (6), das 7h30 às 17h30.

A redução no serviço é necessária por causa da realização de adequações estruturais para o Mutirão Fiscal, prorrogado até o dia 30 de novembro, devido a grande procura.

O Mutirão Fiscal retorna nesta segunda-feira (6) com as mesmas condições de negociações, as quais compreendem tributos inscritos na dívida ativa correspondentes até o ano de 2015. Com Assessoria da Prefeitura de Cuiabá