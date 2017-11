VÍDEO: Governo diz que prefeitura dá ‘barrigada jurídica’ ao embargar duplicação

MTs 251 E 010

MATO GROSSO MAIS

O procurador-geral do Estado, Rogério Gallo, disse, na manhã desta quarta-feira (1), que o Governo vai recorrer do embargo às obras de duplicação das MTs 251 e 010, entrocamento para Estrada de Chapada dos Guimarães e da Guia, junto ao Poder Judiciário, ainda na data de hoje, por conta de uma decisão da prefeitura de Cuiabá que alegou falta de sinalização no local para os motoristas que trafegam na região.

Gallo disse que não cabe embargo em obra rodoviária, somente em edificações e chamou de ‘barrigada jurídica’ à medida adotada pelo município.

“É constrangedor ter que recorrer à Justiça para desembargar uma obra que é de interesse público”, comentou.

O governador Pedro Taques (PSDB) também criticou a medida e disse que os desvios estão sendo feitos de forma correta.

O secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá, Antenor Figueiredo, esteve no local e explicou porque o município pediu o embargo das duas duplicações.

De acordo ainda com a prefeitura de Cuiabá, após entendimento com o Governo, o uso de desvio está autorizado.

Antenor Figueiredo confirmou que desde a noite de terça-feira (31) foi autorizada as rotas alternativas que serão utilizadas durante a obra da trincheira da MT 010 e MT 251, acesso à Estrada da Guia.

Tão logo foram implantadas algumas correções sugeridas pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) a obra foi liberada e a ação comunicada ao pessoal responsável pela construção do Governo do Estado.