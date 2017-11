VÍDEO: Taques diz que entende que não houve excesso da PM com servidores do Detran

INCIDENTE NO PAIAGUÁS

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) pode ter jogado ‘gasolina’ na relação com os servidores do Detran/MT, parados há mais de 50 dias reivindicando aumento salarial, ao entender que a Polícia Militar não teria cometido excesso no incidente desta terça-feira.

Taques comentou que a greve e a manifestação feitas pelos servidores são legais, e disse que se houve algum excesso a Corregedoria da PM deve investigar, mas em seu entendimento, não houve excesso da PM, que acabou prendendo três servidores.

O incidente com a PM ocorreu após os servidores terem fechado a avenida que passa em frente ao Palácio Paiaguás.

Ontem mesmo, o chefe da Casa Civil, Max Russi (PSB), em coletiva, apoiou a ação da PM.

O Sindicato dos Servidores do Detran/MT (Sinetran) emitiu nota repudiando a ação da PM e do Governo do Estado.