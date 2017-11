Emanuel lança quinta UBS e solicita à construtora que contrate mão de obra local

SAÚDE

OZIANE RODRIGUES / REPÓRTER SICOM

Com a presença maciça da população, o prefeito Emanuel Pinheiro deu sequência à meta de retomar obras não iniciadas e investir na Atenção Primária ao lançar na quarta-feira (01), a obra de mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS), desta vez, no bairro São João Del Rey.

No lançamento o gestor solicitou à LD Construtora LTDA, responsável pela execução da unidade, que contrate a mão de obra da região que contempla outras 11 comunidades, incluindo o Osmar Cabral.

“Esta obra é do povo, é do São João Del Rey, e é de toda essa imensa região. Ninguém vai fazê-la com mais amor do que o povo da comunidade. Aqui tem muito trabalhador que precisa melhorar a renda da família e que está pronto para trabalhar. Muitos inclusive estão aposentados ou até mesmo desempregados. Então repito, aqui possui a mão de obra que construirá esta UBS com a dedicação e qualidade que a região necessita”, disse Emanuel, direcionando a fala ao proprietário da construtora, Diogo Soares Reis, que acenou positivamente para o pedido do prefeito.

A UBS terá o custo de R$ 1137.770,70 viabilizados por meio de emenda parlamentar do deputado federal Valtenir Pereira, recursos do Ministério da Saúde e também do Município.

Ela é a quinta de seis que serão lançadas até a próxima semana e a segunda Porte III.

Este modelo integra a Política Nacional de Atenção Básica, com área construída de cerca de 500 m² e comporta no mínimo três Equipes de Saúde da Família, oferecendo consultas médicas, tratamento odontológico, curativos, vacinas e coleta de exames laboratoriais.

Conforme o prefeito, as seis somam-se ao pacote de outras 10 obras da saúde que estavam em vias de perder os recursos, mas que foram recuperados pela gestão, e agora serão lançadas até dezembro deste ano.

“São unidades que estavam ou iniciadas e paralisadas ou não iniciadas, praticamente perdidas, vindo de várias gestões. Fiz um compromisso com o meu povo, garanti que vou levar os serviços públicos para os bairros, porque esta é uma gestão popular e é aqui que faremos a verdadeira prevenção em saúde. Aviso aos jovens construtores que estarei vigilante para que entreguem uma obra com a qualidade que a população merece e se Deus quiser, daqui a seis meses, no aniversário de Cuiabá, terei a alegria de voltar aqui para entregarmos essa UBS prontinha para a população do Del Rey e região”, pontuou.

Lembrando que a UBS atenderá ao vazio assistencial em saúde da Regional Sul, que foi beneficiada com as unidades Nico Bacacat, Jockey Clube, Parque Ohara e Santa Terezinha, a secretária Municipal de Saúde, Elizeth Lúcia de Araújo afirmou que além de dar andamento às metas do Plano de Governo do prefeito, as ordens de serviços contribuem para alcançar o modelo de gestão em saúde mais próximo do ideal.

“O prefeito tem colocado a Atenção Básica como prioridade e é por meio desse modelo de atenção que vamos de fato levar a prevenção em saúde e atuar nos cuidados primários, diminuindo as filas nas atenções secundárias. O investimento também é um avanço para que em apenas um ano e meio alcancemos 40 novas Equipes de Saúde da Família, e ao longo da gestão, mais 10. Com esse número, honraremos mais um compromisso que é somar as 70 já existentes e finalizarmos a gestão com 120 Equipes. Dessa forma, chegaremos próximo do ideal para levarmos a humanização dos serviços em saúde para a vida da nossa população, visando à prevenção das doenças”, frisou a secretária.

O federal Valtenir participou do lançamento, bem como engenheiros e responsáveis pela execução da obra, secretários da gestão, vereadores, presidentes e representatividades de moradores da comunidade.

Na oportunidade, agradeceu aos diversos companheiros que enfrentaram entraves para que a obra contemplasse a região.

“Eu parabenizo o prefeito e a secretária Elizeth pela excelente articulação. Eles não pouparam esforços para realizar esta obra. Mas quero citar aqui pessoas que também fizeram a diferença para a realização deste momento. Entre elas o ex-vereador e atual secretário adjunto de Governo, Oséias Machado, Dinorá Magalhães, representante dos Agentes de Saúde e Combate às Endemias e os presidentes dos 12 bairros que compõem a região. Juntos somamos forças para trazer o benefício para a população. Destinamos este recurso em 2013, ele foi empenhado em 2014 e agora com a sensibilidade do prefeito Emanuel estamos finalmente tornando realidade este momento histórico, trazendo mais saúde para essa região que tanto precisa”, pontuou Valtenir.

Emocionada a presidente do bairro São João Del Rey, Berenice da Silva Lima disse que o momento referencia um sonho da comunidade.

“Parece um sonho, lutamos muito para que nossa comunidade fosse contemplada com essa obra. Nossa população é carente de serviços públicos e essa UBS vem para nos mostrar que o prefeito Emanuel e nossa secretária de Saúde colocou mesmo os problemas das comunidades como prioridade. Agora com mais esta novidade que beneficiará meu esposo, sem trabalho há dois anos e outros tantos pais de família que estão desempregados. Só temos a agradecer este sonho”, finalizou tentando conter as lágrimas.