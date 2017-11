PGE consulta Tribunal de Contas do Estado para saber se Antonio Joaquim recolheu previdência

MATO GROSSO MAIS

Além de encaminhar informações ao ministro Luiz Fux, do STF, autor da decisão que originou a Operação Malebolge, para saber se existe algum empecilho para conceder a aposentadoria solicitada por Antonio Joaquim, o Governo agora quer saber do Tribunal de Contas do Estado se o conselheiro contribuiu para a Previdência.

Essa informação está sendo levantada pela Procuradoria-Geral do Estado, sob o comando de Rogério Gallo.

O procurador-geral informou que o Estado encaminhou as informações para o Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira (01/11).

O Governo do Estado busca saber se não vai violar a decisão de Fux aposentando Antonio Joaquim.

“Verificar se a decisão sobre a aposentadoria de algum modo viola a decisão de afastamento judicial. Há uma dúvida jurídica sobre esta questão, e o governador para não ofender, como é ele quem assina o ato de aposentadoria, e para não ofender uma decisão judicial da mais alta corte do Brasil, ele (Pedro Taques) informou ao Judiciário para que o ministro Luiz Fux decida”, comentou o procurador.

No dia 19 de outubro, o Tribunal de Contas encaminhou ao Governo o processo de aposentadoria do conselheiro Antonio Joaquim.

O documento foi protocolado no gabinete do governador Pedro Taques, que deve assinar o ato aposentatório conjuntamente com o presidente do Tribunal de Contas e determinar a publicação no Diário Oficial do Estado.

O pedido de aposentadoria tramitou em dois setores do TCE, para instrução e manifestações.

Na Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas, foram juntados e analisados os documentos necessários.

A Consultoria Jurídica, por sua vez, opinou sobre o procedimento. Após parecer jurídico favorável, o processo foi encaminhado para a Presidência, que elaborou a minuta do ato de aposentadoria encaminhado ao governador do Estado.

Com a demora em assinar a aposentadoria, o conselheiro afastado Antonio Joaquim decidiu adiar o seu ingresso junto ao PTB, onde deve assumir o comando da sigla no Estado para ser candidato ao Governo em 2018.

O Governo alegou que tem até o dia 8 de novembro para assinar a aposentadoria de Antonio Joaquim.

Antonio Joaquim foi afastado do Tribunal de Contas do Estado no dia 14 de setembro, quando da deflagração da Operação Malebolge.

Ele é citado na delação do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) de, juntamente com mais quatro conselheiros, também afastados por decisão do STF, fazer vistas grossas em obras da gestão do peemedebista e cobrar propina no valor de R$ 53 milhões. Antonio Joaquim nega que tenha cometido qualquer ato ilícito.