Mulher é morta a pedradas por ter interrompido ato sexual em Mato Grosso

CRIME BÁRBARO

A Polícia Judiciária Civil descobriu a autoria do assassinato da boliviana, Eugênia Surubi Parabá, de 45 anos, ocorrido no dia 20 de setembro, no município de Sinop (500 km ao Sul).

P. H. B., de 24 anos anos, foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva, na noite de terça-feira (31.10).

O suspeito, inicialmente, era testemunha do crime e passou a ser investigado como autor.

O corpo da vítima, que trabalhava como diarista, foi localizado no bairro Jardim Conquista, com o rosto deformado por golpes de pedras, o short até o joelho e a blusa acima dos seios.

A vítima estava sem identificação e assim a Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), passou a levantar informações para desvendar a autoria do crime, no inquérito policial presidido pelo delegado, Carlos Eduardo Muniz.

No dia seguinte ao homicídio, os investigadores receberam denúncia de uma suposta testemunha, que havia presenciado uma discussão entre a vítima e dois homens.

Segundo a testemunha, um dos homens cobrava uma dívida e o outro seria o namorado da vítima.

No relato, a testemunha informou que a vítima havia subido na bicicleta do namorado e saíram em direção ao bairro, onde foi encontrada morta.

Os policiais identificaram o namorado da vítima e quando ouvido, negou ter matado a mulher.

Passado alguns dias, a testemunha prestou depoimento e reconheceu com 100 % de certeza o namorado da vítima, como sendo o homem que havia visto a vítima subir na garupa da bicicleta.

Dias depois, testemunha procurou a Delegacia e informou que estava sendo seguida por uma moto tornado vermelha, a mesma moto de propriedade do namorado da vítima.

Foi pedida a prisão temporária do namorado da vítima, tido como suspeito do crime, mas posteriormente os policiais aprofundaram as investigações e passaram a desconfiar da testemunha, que acabou reconhecendo uma motocicleta diferente da que havia informado que estava seguindo.

Novamente ouvida, a testemunha apresentou contradições e, sem saída, acabou confessando o crime.

Ela informou que voltava do trabalho por volta das 00h45, quando encontrou com a vítima na rua.

A mulher teria chamado o suspeito para um programa sexual, no valor de R$ 50 reais, mas a vítima interrompeu o ato sexual e tentado correr, quando o suspeito a agarrou pelos cabelos e lhe deu uma ‘rasteira’.

Segundo o suspeito, a vítima tentou se desvencilhar chutando-o e gritando, momento que pegou um pedaço de pedra e desferiu três golpes contra a cabeça da vítima. Em seguida fugiu do local.

O pai do suspeito confirmou aos policiais a versão apresentada pelo filho. O suspeito foi preso no centro da cidade, próximo ao terminal rodoviário. Com informações da PJC.