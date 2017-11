Pedro Taques é convidado para se filiar no PPS

VOANDO DO NINHO

PABLO RODRIGO - DIÁRIO DE CUIABÁ

O governador de Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), foi convidado pelo ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, para se filiar ao PPS, sigla que deverá disputar a presidência da República, em 2018, com o apresentador Luciano Huck como candidato.

A iniciativa faz parte do movimento Renova Brasil, idealizado pelo empresário Eduardo Mufarej, de XXX. Armínio Fraga é o seu principal articulador político do movimento. O convite ao governador tenta dar maior visibilidade e musculatura ao PPS e surge em um momento em que Taques não esconde o descontentamento com o ninho tucano.

Taques tem revelado incomodo com a situação do PSDB por conta dos escândalos envolvendo o senador Aécio Neves (PSDB-MG. Além disso, o impasse na presidência da legenda tem gerado desgaste. A disputa se afunila entre o senador Tasso Jereissati (CE) e o governador de Goiás, Marconi Perillo, que já tem apoio declarado de Taques.

O tucano mato-grossense também tem se queixado de que não vem recebendo o apoio esperado dentro do próprio PSDB, sobretudo por conta da crise econômica, que tem colocado o governo de Mato Grosso em dificuldades, e também dos escândalos envolvendo sua gestão, como desvios em licitações para pagar dívidas de campanha, caixa 2 e prisões de ex-secretários por conta dos grampos ilegais contra adversários políticos.

“Quando o governador se filiou ao PSDB em 2015, ele esperava ter um apoio firme dos correligionários no seu governo. Porém, hoje o maior defensor do governo dele é ex-senador Jayme Campos do DEM. Isso tem o deixado descontente”, disse o secretário de Estado ouvido pela Folha.

Pedro Taques deixou o PDT, oito meses após ter assumido o governo de Mato Grosso, para se filiar ao PSDB. Ex-procurador da República, Taques ingressou na política em 2010, quando disputou o senado, sendo eleito juntamente com o ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP).

O Movimento Renova Brasil pretende criar um “fundo cívico para a renovação política”, preparando cerca de 150 potenciais candidatos para os cargos de deputado federal e estadual.

Fraga é um dos entusiastas da candidatura de Huck ao Palácio Planalto e vem aproximando o apresentador de TV do PPS. Na semana passada, Huck se reuniu com ministro da Defesa, Raul Jungmann (PPS).