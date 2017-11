Guarda-noturno furta óleo de empresa e vende durante a madrugada no local

ABUSO DE CONFIANÇA

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

E.X.S, um guarda-noturno, foi preso nesta quinta-feira (01), em Várzea Grande, por furto qualificado mediante abuso de confiança. O vigilante da construtora subtraia óleo diesel das máquinas da empresa e vendia durante a madrugada no local.

Após denuncia anônima, investigadores foram até o local e viram o guarda próximo a um galão e ao estacionar o carro, o suspeito ofereceu o combustível aos policiais, mas pediu sigilo, pois isso daria problema a ele se a empresa descobrisse.

Neste momento, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido a sede da delegacia.

A informação foi confirmada por policiais que se passaram por interessados na compra do produto.

O investigado confessou o crime. Ele disse que retira o óleo diesel das máquinas e naquela noite outra pessoa já teria passado no local para comprar combustível, mas ele não estava com dinheiro. Com Assessoria da PJC