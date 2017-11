Policiais recuperam pertences de vítima feita refém durante roubo de caminhão

EM JANGADA

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Em continuidade a ação que recuperou um caminhão roubado, prendeu um dos assaltantes e libertou a vítima feita refém, os policiais conseguiram localizar, na região do mato, na manhã desta quinta-feira, os outros objetos roubados da vítima.

O roubo do caminhão aconteceu no final da tarde de terça-feira (31), próximo ao município de Jangada (80 km de Cuiabá), quando o motorista do veículo foi rendido por três criminosos e mantido refém.

Uma testemunha do assalto acionou a PJC e logo em seguida, e logo os policiais começaram as investigações.

Os policiais avistaram o veículo utilizado pelos suspeitos, prenderam um dos envolvidos no roubo, porém os outros dois conseguiram fugir.

Questionado, ele indicou o local do cativeiro do motorista, que foi liberto pela polícia.

O caminhão carregado de couro de boi, que seria levado pelos criminosos para Bolívia, também foi recuperado. Com Assessoria da PJC