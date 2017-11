Traficante é presa por manter comércio de entorpecentes em Mato Grosso

DENTRO DE CASA

I.B.F., de 40 anos, foi presa, nesta terça-feira (31), acusada de manter um comércio de entorpecentes em Jaciara (144 km de Cuiabá). Ela foi autuada por tráfico de drogas após usuários saírem de sua casa com entorpecentes.

A traficante passou a ser investigada devido as constantes denúncias do seu envolvimento com a atividade do tráfico.

Em monitoramento do local, policiais flagraram um usuário saindo da casa da suspeita, sendo encontradas com ele três porções de pasta base de cocaína.

Questionado, ele negou que tivesse adquirido a droga com a traficante, porém quando interrogado na delegacia, confessou que comprou o entorpecente com a suspeita.

Diante da informação, os policiais foram até o ponto de venda de drogas e conduziram a traficante a delegacia.

Após ser interrogada, a suspeita, que já foi presa outras vezes por atuar com venda de entorpecente, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Com Assessoria da PJC