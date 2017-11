CRISE ECONÔMICA

MATO GROSSO MAIS

O Governo do Estado anunciou nesta sexta-feira (3) que vai baixar dois decretos visando enfrentar à crise econômica.

A informação foi dada durante a coletiva de imprensa no Palácio Paiaguás sobre a viagem internacional de uma comitiva do Governo à China e à Alemanha.

De acordo com o procurador-geral do Estado, Rogério Gallo, o primeiro decreto será uma repactuação nos maiores contratos que o Governo tem com os fornecedores em todas as secretarias .

O objetivo é que os contratados possam oferecer descontos e aumentar o prazo de recebimento.

“O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Condes) tem a missão de identificar os maiores contratos, porque isso causa um problema também. De um lado você tem a pressão da folha de pagamento, do outro existem os fornecedores. Nós não podemos ter fornecedores que paralisem as suas atividades provocando aí danos aos serviços públicos”, comentou Gallo.

O segundo decreto proíbe a criação de cargos públicos no Executivo e também de aumentos de salários.

A ideia do Governo é economizar para conseguir minimizar os impactos que a crise vem fazendo nos cofres do Estado.