Acidente com carro de luxo em frente a shopping em Cuiabá deixa moto destruída; veja fotos

VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Um acidente entre uma moto e uma Range Rover acabou deixando o motociclista ferido, na tarde deste sábado (4), em frente a um shopping de Cuiabá, no bairro Duque de Caxias.

Ainda não se sabe as causas do acidente. O Samu esteve no local para fazer o atendimento da vítima, que ainda não foi identificada.

O acidente acabou chamando a atenção de várias pessoas que passavam pelo local.

A moto ficou parcialmente destruída quando atingiu o veículo. Colaborou Isis Modesto.

Fotos: Isis Modesto.