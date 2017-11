PROFISSIONAL RENOMADO

A California Western School of Law, uma das mais conceituadas universidades americanas em matéria de Direito, abriu suas portas na última quarta-feira (01), para o advogado e professor cuiabano Bruno Oliveira Castro. Para uma turma de 70 alunos, entre brasileiros, americanos e franceses, Bruno fez palestra sobre Recuperação Judicial no Agronegócio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também participou do evento como palestrante.

Bruno Castro, que atualmente é presidente do Instituto Brasileiro de Administração Judicial (Ibajud), um dos realizadores do evento (Curso de Recuperação Judicial de Empresas no Direito Comparado EUA, Brasil e França) em parceria com a California Western e Sorbonne Université (Paris), disse que este tipo de atividade “é fundamental para que se compreenda os diferentes sistemas de insolvência e para o aperfeiçoamento dos agentes do processo falimentar e recuperacional de empresas, com base no direito comparado”. “Foi uma excelente oportunidade participar deste evento no país de onde foi inspirada nossa Lei de Recuperação e Falência foi inspirada.”

“Presidir um Instituto como o Ibajud é uma honra. Contamos com os melhores e mais renomados professores do direito empresarial brasileiro, além de associados que possuem vasta experiência profissional e acadêmica. Posso afirmar que é uma mistura de desafio e privilégio. Poder representar o instituto no exterior e levar informação para advogados, magistrados e promotores de diferentes nacionalidades é uma honra. Mostra que no Brasil temos profissionais gabaritados e de alto nível como nos países mais desenvolvidos do mundo.”

A agenda internacional de Bruno Castro para 2018 já prevê dois eventos internacionais. Em junho, palestras na França. Em Novembro, o professor cuiabano voltará à California Western School of Law, em San Diego.

“Este evento foi excelente. Tive a oportunidade de conviver e compreender a visão e opinião de inúmeros profissionais que atuam em insolvência, dentre advogados, administradores judiciais, juízes, promotores, desembargadores, além de contar com a participação do ministro Alexandre de Moraes. Fico feliz em saber que ano que vem estaremos de volta. Mais ainda e ter na agenda palestras marcadas também para a França. Isso mostra o valor que os profissionais do direito brasileiros tem dentro e fora do nosso país.”