Cerimonialista do Tribunal de Justiça de MT, Florêncio Beserra morre em São Paulo

LUTO NO JUDICIÁRIO

DA REDAÇÃO

Morreu na madrugada deste sábado (4), em São Paulo, o cerimonialista do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Florêncio Beserra.

A informação é de que o servidor teria sofrido um infarto.

O Tribunal de Justiça já tem conhecimento e deve encaminhar mais informações.

NOTA DO TJMT

O Poder Judiciário de Mato Grosso informa, com pesar, que o cerimonialista do Tribunal de Justiça, Florêncio Beserra, faleceu nesta madrugada em São Paulo aos 59 anos.

O presidente do TJ, desembargador Rui Ramos Ribeiro, lamenta o ocorrido. “Florêncio foi escolhido para atuar no cerimonial do TJ pelo profissionalismo e ser humano que sempre mostrou ser. Irreparável! Irreparável será também a sua ausência! Pie Jesu.”

Esta semana Florêncio foi eleito para participar da Diretoria do Comitê Nacional de Cerimonial Público, em Mato Grosso do Sul. Já em São Paulo, segundo familiares, por volta das 3h deste sábado, retornou ao hotel, reclamando de falta de ar e não resistiu.

Nascido em Picos, interior do Piauí, em 28 de junho de 1958, era o mais velho de 6 irmão. Foi batizado com o nome do pai. Era solteiro e adorava viajar.

Engenheiro civil, formado pela UFMT, atuou na construção de estradas em vários municípios do Estado, quando ainda estava no Governo de Mato Grosso, lotação de origem dele como servidor público. A carreira de engenheiro deu espaço ao cerimonialista no governo Dante de Oliveira.

Também foi professor de cálculo da Universidade de Cuiabá. Estava escrevendo um livro. O tema não foi revelado.

Com veia artística e bastante carisma, recitava poemas e era mágico nas horas de folga. Se apresentava em eventos do Tribunal.

A família aguarda a liberação do corpo, mas já informou que o sepultamento ocorrerá em Cuiabá, cidade escolhida por Florêncio para viver. Dizia que a vida dele era o Cerimonial!