FOTOS: Acidente entre Gol e Tucson mata jovem e deixa 2 vítimas em estado grave

Um acidente, aproximadamente 10 km de Chapada dos Guimarães (65 Km de Cuiabá), na manhã dessa sexta-feira (3), entre um Gol e uma Tucson deixou uma pessoa morta e outras duas feridas gravemente.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, T. R. M. M., de 22 anos, que estava no Gol, foi encontrado já sem vida pelos Bombeiros.

Ele ficou preso às ferragens, com múltiplas fraturas em membros inferiores com dilaceração de tecido muscular e fratura em membro superior direito.

A outra vítima, uma mulher, N. L. de A. Motta, de 23 anos, que estava no Gol, também ficou presa às ferragens, com suspeita de traumatismo craniano, em virtude de um ferimento no rosto.

Ela foi encaminhada ao Hospital de Chapada dos Guimarães.

A motorista da Tucson, L. G. D. Pissol, de 32 anos, foi encontrada presa às ferragens, com fraturas em membros superiores Direito e Esquerdo e suspeita de hemorragia interna.

Ela foi levada pela aeronave do Ciopaer até uma unidade hospitalar de Cuiabá.

Não se tem informações do estado de saúde das duas vítimas.