Gilmar Fabris alega problemas de saúde e desiste de assumir presidência da Assembleia Legislativa

EFEITO MALEBOLGE

DA REDAÇÃO

O deputado estadual Gilmar Fabris (PSD), que deixou a prisão há poucos dias, desistiu de assumir a presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), enquanto o presidente do órgão assume interinamente o governo do estado durante a viagem do governador Pedro Taques à China.

Fabris ficou preso por 40 dias acusado de obstrução à Justiça, durante a Operação Malebolge, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é citado na delação do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e aparece em um vídeo reclamando do valor de uma suposta propina. A defesa dele as acusações.