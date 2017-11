Governo do Estado emite nota pública e lamenta morte de cerimonialista do TJMT

FLORÊNCIO BESERRA

O Governo de Mato Grosso lamenta a morte do engenheiro civil e cerimonialista, Florêncio Beserra, na madrugada deste sábado (04.11), em São Paulo.

Nascido em Picos, interior do Piauí, em 28 de junho de 1958, era o mais velho de seis irmãos. Florêncio estava em São Paulo e segundo familiares, por volta das 3h deste sábado, retornou ao hotel, reclamando de falta de ar e não resistiu.

Engenheiro civil, formado pela UFMT, era servidor de carreira da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), onde com seu enorme talento ajudou na construção de estradas em vários municípios do Estado. No governo de Dante Oliveira, o engenheiro começou atuar como cerimonialista do Governo.

Atualmente Florêncio atuava como cerimonialista do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). A família aguarda a liberação do corpo, mas já informou que o sepultamento ocorrerá em Cuiabá.