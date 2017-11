ACONTECEU EM RONDONÓPOLIS

Um boletim de Ocorrência (BO) feito pela Polícia Militar de Rondonópolis relata que o soldado PM R. H. L dos S. teria feito disparos de arma de fogo no show do cantor sertanejo Gustavvo Lima, no Festival Rebouças, no Parque de Exposições Wilmar Peres de Farias, em Rondonópolis-MT, na madrugada deste sábado (4).

Após uma confusão generalizada no local onde estava o público, o soldado, segundo o BO, sacou sua pistola e fez vários disparos para o alto, colando em desespero os presentes, que imediatamente provocaram uma correria.

O major PM R. F. E., que estava no show, acompanhado de sua família e de amigos, deitou ao chão para se proteger da situação.

Como não sabia que o soldado se tratava de um policial militar, o oficial passou a acompanhá-lo.

Assim que deixou o local do show, já na área externa, o major se identificou ao soldado e deu voz de prisão.

O soldado não obedeceu e deu mais dois tiros para cima, continuando a fuga.

O soldado acabou se abrigando entre veículos e apontou a arma para o major, que temendo ser alvejado, disparou, atingindo a perna do soldado, que foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Rondonópolis, sob custódia da Polícia Militar

Após os primeiros disparos ainda no local do show, o cantor Gusttavo Lima rapidamente abandonou o palco.

Neste sábado (4), está previsto o show com a cantora Anitta. Os organizadores do evento informaram que o local terá uma segurança reforçada para evitar qualquer incidente.