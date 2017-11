Vídeo mostra momento que tiroteio acaba com show de Gusttavo Lima em Rondonópolis

É BEM MATO GROSSO

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Uma troca de tiros ocorrida nesta madrugada de sábado (4) no show do cantor sertanejo Gusttavo Lima, no Festival Rebouças, no Parque de Exposições Wilmar Peres de Farias, em Rondonópolis-MT, levou o público ao desespero.

Segundo informações do site Marreta Urgente, dois policiais militares teriam se desentendido e acabaram se enfrentando no local.

De acordo com o site, no momento do tiroteio, não havia policiamento no local, e os dois policias estariam fora de serviço.

Ainda segundo Marreta Urgente, os dois militares envolvidos no incidente são de Cuiabá. Um seria major e outro um soldado.

No vídeo abaixo, é possível ver o momento em que o tiroteio ocorre. Gusttavo Lima deixa o palco rapidamente ao perceber a confusão.

Após o tiroteio, não houve mais show.

Para este sábado (4), está previsto a apresentação da cantora Anitta.