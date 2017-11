“Abraço” a chafariz da Praça Ipiranga fracassa e ato vira chacota

OPORTUNISMO CEGO

DA REDAÇÃO

Fracassou a tentativa do vereador Abílio Junior (PSC) de promover um abraço ao chafariz da Praça Ipiranga, no Centro de Cuiabá.

O monumento foi retirado do local durante a reforma da praça, o que causou polêmica diante da história do chafariz.

Tentando tirar proveito da situação, Abílio Junior, que é oposição ao prefeito, programou um abraço ao chafariz neste sábado.

Porém, o ato não reuniu gente suficiente para sequer cercar o chafariz.

Com isso, ele apenas conversou com as poucas pessoas que estavam na praça.

O prefeito Emanuel Pinheiro garantiu que o chafariz será mantido na praça Ipiranga e a preservação dos monumentos históricos da capital.

“Determinei a restauração completa da peça, que será reinstalada no local, sem danos a suas características arquitetônicas”. Com informações do Folhamax.