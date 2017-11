Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma horário de velório e sepultamento de Florêncio Beserra

DA REDAÇÃO

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirmou que o velório do cerimonialista Florêncio Beserra começou às 11h40 na Capela Jardins, sala Orquídeas, em Cuiabá.

O cortejo sairá às 16h30 da Capela e o sepultamento ocorrerá às 17h30 no Cemitério Bom Jesus no Parque Cuiabá.

Florêncio morreu em São Paulo na madrugada deste sábado (4) de infarto após passar mal.

Esta semana Florêncio foi eleito para participar da Diretoria do Comitê Nacional de Cerimonial Público, em Mato Grosso do Sul.

Nascido em Picos, interior do Piauí, em 28 de junho de 1958, era o mais velho de 6 irmãos. Foi batizado com o nome do pai. Era solteiro e adorava viajar.

Engenheiro civil, formado pela UFMT, atuou na construção de estradas em vários municípios do Estado, quando ainda estava no Governo de Mato Grosso, lotação de origem dele como servidor público. A carreira de engenheiro deu espaço ao cerimonialista no governo Dante de Oliveira.

Também foi professor de cálculo da Universidade de Cuiabá. Estava escrevendo um livro. O tema não foi revelado.

Com veia artística e bastante carisma, recitava poemas e era mágico nas horas de folga. Se apresentava em eventos do Tribunal.