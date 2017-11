POLÊMICA À VISTA

O secretário de Educação de Mato Grosso, Marco Aurélio Marrafon, admite que o Governo do Estado pode voltar atrás e a Escola Estadual de Arenápolis (258 Km de Cuiabá) chamada agora de Onze de Agosto poderá voltar a ter o nome origininal, de Senador Filinto Müller.

A mudança do nome, segundo o Estado, atende a um pedido da Lei Estadual nº 10.343, de 1º de Dezembro de 2015, que dispõe sobre a vedação de homenagens a pessoas que tenham praticado atos ou que tenham sido historicamente considerados participantes de atos de lesa-humanidade, tortura, violação dos direitos humanos, entre outros.

A Lei estabelece o prazo de um ano para que seja feito pelo poder público de Mato Grosso o levantamento dos logradouros e prédios públicos que se enquadram na citada legislação, a fim de que sejam renomeados quando necessários.

Além disso, o Ministério Público Federal (MPF) instaurou o Inquérito Civil nº 1.20.004.00109/2016-34 oficiando a Seduc para que tomasse as providências necessárias para a alteração da denominação de determinadas escolas estaduais, sob pena de responder administrativa e judicialmente.

Em entrevista ao Mato Grosso Mais, Marrafon comentou a polêmica após a mudança do nome da Escola.

Cuiabano, Filinto Müller, que morreu no início dos anos 70, em decorrência de um acidente de avião em Paris, foi chefe da polícia política no governo Getúlio Vargas, sendo um dos mais importantes nomes da cuiabania na história passada do país.