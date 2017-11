Cantor evangélico é morto a facadas durante tentativa de assalto em Cuiabá

SE PERDEU NAS DROGAS

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

C.A.P., um cantor gospel, que fazia dupla com sua ex-mulher, em uma igreja evangélica de Cuiabá, foi morto durante luta corporal, no final da manhã de domingo (05), após assaltar uma residência, no bairro Santa Marta.

O cantor entrou em luta corporal com o dono da casa e acabou sendo esfaqueado.

Ele havia saído recentemente da cadeia, onde cumpria pena por roubo. Lá, fazia parte da ala evangélica e atuava como pastor em uma das cinco igrejas que tem dentro do antigo Carumbé.

Segundo reportagem do site HiperNotícias, o cantor era membro da igreja desde 2015, porém, em 2016, se tornou usuário de drogas e deixou de frequentar o círculo de oração, onde abandonou a dupla que fazia com a sua ex-esposa.

A MORTE

Após invadir uma residência e anunciar o assalto, C.A.P. foi esfaqueado pela vítima, que percebeu que ele estava desarmado.

Mesmo ferido, o cantor tentou fugir a pé, mas não resistiu aos ferimentos e acabou caindo no canteiro central da Avenida Miguel Sutil, na manhã deste domingo (05).

Ao lado dele estava uma faca, provavelmente a usada no crime, além de uma mochila com cabeças de alho e uma balança.

O corpo está sendo velado no Centro Comunitário do bairro Pedregal, onde morava. O caso está sendo investigado pela polícia.