Cantor evangélico, ladrão é morto a facadas durante luta corporal com vítima em Cuiabá

SE PERDEU NAS DROGAS

DA REDAÇÃO / MATO GROSSO MAIS

Cássio Alexandre Persona, um cantor gospel que fazia dupla com sua ex-mulher em uma igreja evangélica de Cuiabá, foi morto durante luta corporal, com a vítima, no final da manhã de domingo (05), após assaltar sua residência, no bairro Santa Marta.

Ele havia saído recentemente da cadeia, onde cumpria pena por roubo. Lá, fazia parte da ala evangélica e atuava como pastor em uma das cinco igrejas que tem dentro do antigo Carumbé.

Segundo reportagem do site HiperNotícias, Cássio era membro da igreja desde 2015, porém, em 2016, se tornou usuário de drogas e deixou de frequentar o círculo de oração, consequentemente abandonou a dupla que fazia com a sua ex-esposa.

A MORTE

Após invadir uma residência e anunciar o assalto, Cássio foi esfaqueado pela vítima, que percebeu que ele estava desarmado.

Mesmo ferido, o cantor criminoso tentou fugir a pé, mas não resistiu aos ferimentos e acabou caindo no canteiro central da Avenida Miguel Sutil, na manhã deste domingo (05).

Ao lado de Cássio estava uma faca, provavelmente a usada no crime, além de uma mochila com cabeças de alho e uma balança.

O corpo de Cássio está sendo velado no Centro Comunitário do bairro Pedregal, onde morava. O caso está sendo investigado pela polícia.