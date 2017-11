Corinthians divulga selfie de comemoração do gol de Romero

Com o resultado alcançado em um dos jogos mais esperados do ano, o Alvinegro ficou mais perto de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Faltando seis rodadas, para o final da competição, o Corinthians aparece na liderança, com 62 pontos, seis à frente do vice-líder Santos, e oito de vantagem para o agora quarto colocado Palmeiras.