Dez veículos são apreendidos em operação neste domingo

29º OPERAÇÃO LEI SECA

HÉRICA TEIXEIRA, REPÓRTER DA GCOM

Na volta para casa pós feriado prolongado, muitos motoristas foram surpreendidos pela realização da 29º Operação Lei Seca, neste domingo (05.11).

A blitz começou às 16h30 no km 16 da MT-251, a estrada de Chapada dos Guimarães. Ao todo, foram realizados 133 testes de alcoolemia, 11 Carteiras Nacional de Habilitação (CNH) foram recolhidas e 10 veículos apreendidos

Na ação, foram confeccionados ainda nove Autos de Infração de Trânsito, sendo sete pelo artigo 165, do Código Brasileiro de Trânsito, que pune com pena gravíssima, o condutor que dirige embriagado.

Foram confeccionados também, dois Autos de Infração de Trânsito pelo artigo 165-A, que é quando o motorista se nega a fazer o teste do bafômetro.

Neste caso, a infração também é gravíssima.

O coordenador do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), major PM Rafael Dias Guimarães, disse que ações como esta inibem as práticas de delitos na direção.

“Estamos fazendo constantemente a Operação Lei Seca em Cuiabá. Já avançamos também para outros 15 municípios. A meta é ampliar ainda mais para promover a conscientização dos condutores”, destacou.

Além de Cuiabá e Várzea Grande, os municípios de Juína, Sinop, Rondonópolis, Alta floresta, Barra do Garças, Cáceres, Tangará da Serra, Quatro Marcos, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Jaciara já realizaram a Operação Lei Seca.

Uma das motoristas parada na blitz, a médica Renata Santos de Souza Massoni, disse que ações de fiscalização nas estadas são sempre bem-vindas.

“Fui parada e está tudo certo comigo e com meu veículo. Estou com duas crianças dentro do carro e não é só você que tem que dirigir direito. Considero esta operação importantíssima”, afirmou.

Já o empresário Fernando Mariano da Silva, estava vindo do Manso e elogiou a operação.

“É preciso promover blitzes como essa para conscientizar os motoristas sobre o risco de beber e dirigir”.

Participaram da operação profissionais do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário (BPMTran), da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá (Semob).