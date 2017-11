Fávaro participa de inauguração de Galeria Central de Serviços

MAIS DE 5 MIL ATENDIMENTOS

ANDRÉIA SVERSUT / REPÓRTER GCOM

O governador em exercício, Carlos Fávaro, esteve na manhã desta segunda-feira (06.11), em Lucas do Rio Verde (a 330 km de Cuiabá) para participar de duas ações importantes para o município.

A primeira foi a inauguração da Galeria Central de Serviços, logo no início da manhã e, em seguida, visitou o estádio Passo das Emas, que foi revitalizado para atender as normas de segurança do Corpo de Bombeiros e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Durante a solenidade de inauguração da galeria, Fávaro destacou a importância da administração pública em oferecer serviços de qualidade à população.

“Essa iniciativa é um marco para a cidade. Uma grande iniciativa do prefeito Luiz Binotti, que contou com a parceria do governo do estado. Esse espaço trará mais agilidade para os cidadãos de Lucas do Rio Verde e também de toda essa região, que agora contarão com um único local que facilitará o acesso a diversos serviços”, enfatizou.

O novo espaço reunirá atendimento ao público do Procon, Sine, Agência do Trabalho e Emprego, Centro de Atendimento Empresarial (CAE), Desenvolve MT, Departamento de Habitação, Junta de Serviço Militar e Posto de Identificação.

A estimativa é de que cerca de 400 pessoas sejam atendidas diariamente, gerando mais de 5 mil atendimentos por mês.

De acordo com o prefeito de Lucas do Rio Verde, Luiz Binotti, esses serviços são de extrema relevância para os luverdenses, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas.

“Fizemos questão de instalar a galeria de serviços na área central do município com o intuito de facilitar o deslocamento de quem precisa desses atendimentos”, disse o prefeito.

Para o secretário adjunto de Empreendedorismo e Investimentos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Leopoldo Mendonça, os empresários locais se beneficiarão muito com o novo espaço.

“A Sedec será responsável pelo CAE e o Desenvolve MT, que darão apoio aos micros e pequenos empresários da região. Hoje, essas duas categorias representam 95% de todas as empresas criadas no país”, informou.

Também participaram do evento o secretário nacional de Política Agrícola do Ministério da Agricultura (Mapa), Neri Geller, o deputado federal Xuxu Dal Molin, o deputado estadual Ondanir Bortolini “Nininho”, o presidente da Câmara de Vereadores Jiloir Peliciolli, o prefeito de Tapurah, Iraldo Ebertz, além de vereadores, defensores públicos, secretários municipais e representantes de diversas entidades.

Estádio

Logo após a inauguração da galeria, o governador em exercício, juntamente com as demais autoridades, foi até o Estádio Municipal Passo das Emas para verificar as modificações feitas no espaço.

No início do ano, a Prefeitura identificou alguns problemas e, entre os meses de janeiro e abril, desenvolveu, com o auxílio do Corpo de Bombeiros, um projeto para a reestruturação do estádio.

Ao todo, foram 30 dias para a execução da obra, que custou cerca de R$ 100 mil. Com isso, as arquibancadas foram reforçadas com proteção de corpo e estrutura fixa, inclusive, com espaço para deficientes físicos.

Também foram instaladas catracas para o controle e contagem do público e sinalizações de emergência. Além disso, o estacionamento e a entrada do estádio foram asfaltados e toda a parte elétrica foi refeita.

“Essa é uma grande conquista para os luverdenses. O estádio está completamente aprovado pelos padrões da CBF. Lucas do Rio Verde é destaque nacional na produção agrícola, reconhecida como Capital da Agroindústria do país e agora nos orgulha ainda mais com a organização do futebol”, ressaltou Fávaro.

Em função das adequações, os jogos do Luverdense, time da cidade, já tem espaço garantido para sua realização.

Na noite desta segunda-feira, o clube recebe o Internacional de Porto Alegre.