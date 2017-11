Filmes da cineasta Sofia Coppola compõem a nova série do Encontros com Cinema

NO CINE TEATRO

Começa nesta terça-feira (07), a nova série de filmes do projeto Encontros com Cinema, do Cine Teatro Cuiabá.

Após três edições, a iniciativa retorna com o ciclo Sofia Coppola. Serão quatro obras cinematográficas da diretora, que já não se encontram mais no circuito comercial dos cinemas brasileiros.

A primeira exibição acontece às 19h e contempla o clássico As Virgens Suicidas (1999).

A trama se passa na década de 70 e enfoca os Lisbon, uma família saudável e próspera que vive num bairro de classe média de Michigan.

O casal Ronald e Sara possui cinco filhas – Therese (Leslie Hayman), Mary (A.J. Cook), Bonnie (Chelsea Swain), Lux (Kirsten Dunst) e Cecilia (Hanna Hall), que atraem a atenção dos rapazes da região.

Quando Cecília, de apenas 13 anos, comete suicídio, as relações familiares se decompõem rumo a um crescente isolamento e superproteção das demais filhas, que não podem mais ter qualquer tipo de interação social com rapazes.

Mas a proibição apenas atiça ainda mais as garotas a arranjarem meios de burlar as rígidas regras de sua mãe.

A obra As Virgens Suicidas ganhou o prêmio MTV Movie Awards de Melhor Diretor Estreante (1999) e é o primeiro longa metragem de Sofia Coppola – cineasta, roteirista, produtora e atriz.

O filme recebeu aclamação da crítica em sua première na América do Norte, no Sundance Film Festival de 2000.

O Cine Teatro Cuiabá é um equipamento cultural da Secretaria de Estado de Cultura (SEC-MT), administrado, via contrato de gestão compartilhada, pela Associação Cultural Cena Onze.

O projeto Encontros com Cinema é uma parceria do CTC com a Pró-reitoria de Cultura, Extensão & Vivência (Procev), Cineclube Coxiponés e Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Mato Grosso.

A curadoria é de Diego Baraldi e Ana Maria Souza.

As sessões acontecem sempre às terças-feiras, às 19h, e os ingressos custam R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia), cobrados como taxa de manutenção dos equipamentos.

Confira a programação completa da série Sofia Coppola:

07/11: As Virgens Suicidas – Classificação 18 anos

21/11: Encontros e Desencontros – Classificação 18 anos

28/11: Maria Antonieta – Classificação 18 anos

05/12: Um Lugar Qualquer – Classificação 18 anos