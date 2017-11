PALESTRA DE JANOT

DA REDAÇÃO

A presença da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal na manhã desta segunda-feira (6) provocou um frisson no Tribunal de Contas do Estado.

O motivo da presença dessas instituições é a checagem no prédio do TCE, já que na próxima quarta-feira (8) o ex-procurador-geral do Ministério Público Federal, Rodrigo Janot, fará uma palestra no local.