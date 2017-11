Ganha Tempo está com uma agenda especial neste mês

EM NOVEMBRO

DA ASCOM / SETAS

A unidade do Ganha Tempo de Cuiabá contará com uma agenda especial para este mês de novembro.

Serviços gratuitos de cidadania, estética, saúde e cultura serão disponibilizados para a população em situação de vulnerabilidade social.

Os atendimentos são viabilizados pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas) em parceria com demais órgãos e empresas. Já na nesta segunda, terça e quarta-feira (06, 07 e 08.11) o atendimento será realizado pela escola Galvan Cabelereiro.

O projeto faz parte da ação “Fazendo Cidadania”, que disponibiliza a população serviços de beleza como cortes de cabelo masculino e feminino, designer de sobrancelhas, camuflagem em hena, hena completa.

A parceria volta a prestar serviços nas próximas segundas e terças-feiras.

Entre os dias 10 e 15 de novembro será realizado na unidade a “Campanha Papai Noel do Correios”.

A campanha é realizada todo ano e integra as ações de responsabilidade social da empresa.

Além disso, tem como objetivo estimular a redação de cartas manuscritas e incentivar a solidariedade dos empregados e da sociedade.

O Instituto Memoria do Poder Legislativo estará na unidade realizando uma exposição que ilustra e narra à história do músico Noel Rosa, para os usuários, no dia (16.11).

No dia (29.11) o Sesc Porto é quem garantirá o atendimento para quem passar pelo Ganha Tempo, proporcionando avaliação nutricional, aferição de pressão, glicemia, higiene bucal. Também serão oferecidas oficinas de artesanato.

Encerrando a programação, no dia (29.11) a Câmara de Dirigentes estará no espaço dando orientações aos usuários sobre educação financeira e auxilio na consulta no SPC e Serasa.