ANA ROSA FAGUNDES / REPÓRTER GCOM

Representante de investidores chineses e a construtora brasileira Fumagalli anunciaram ao Governo de Mato Grosso e comitiva que participa de missão oficial na China um projeto de construção de 30 silos de armazenamento de grãos no Estado, totalizando R$ 1,5 bilhão de investimento.

O governador Pedro Taques chegou neste domingo (05.11) em Beijing liderando comitiva formada por empresários, representantes do setor produtivo do Estado e prefeitos para participar de agendas que visam buscar novos investimentos, ampliar e diversificar o comércio de Mato Grosso com a China.

A obra será feita pela empresa brasileira Fumagalli, que também acompanha a comitiva de Mato Grosso na missão oficial à China. O grupo está em negociação com os investidores chineses por meio da consultoria B&F Group.

O diretor de operação da B&F, Richard Ren, explicou que o Governo chinês incentiva as empresas chinesas a fazerem investimos no exterior e que o Brasil é um lugar de destaque no cenário internacional.

“Já investimos no sul do Brasil e agora estamos ampliando os investimentos para Mato Grosso e o apoio e interesse dos empresários e do próprio Governo é fundamental para essa decisão”, disse.

A armazenagem da produção de grãos em Mato Grosso é um problema no Brasil e também em Mato Grosso. Conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), há um déficit de cerca de 50 milhões de toneladas.

No Estado, o déficit é de aproximadamente 19 milhões de toneladas.

Serão construídos os silos em 10 polos do Estado, sendo que um, em Nova Maringá, já está com as obras iniciadas. O projeto prevê a venda de cotas dos terminais de armazenagem para cooperativas, empresas ou pessoas físicas. A empresa NovaLog fará a gestão dos armazéns.

O governador Pedro Taques destacou o papel do Estado como agente indutor de negócio, criando ambiente e segurança jurídica para a atração de investimentos.

“No momento de crise temos que buscar novos caminhos, alternativas e é isso que estamos fazendo. Os investimentos anunciados aqui hoje se traduzem em mais dinheiro circulando no Estado, mais impostos e que, no fim, se revertem em benefícios para o cidadão, que é o nosso objetivo principal”.

A cidade de Paranatinga é uma das contempladas. O prefeito Josimar Bezerra, que compõe a comitiva oficial, disse que acompanha esse projeto há três anos e a notícia deve ser comemorada.

“Esse é um projeto que ajudará os produtores, mas também beneficiará diretamente o município”.