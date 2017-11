Gusttavo Lima vem a Cuiabá um mês após tiroteio acabar com seu show em Rondonópolis

ATRAÇÃO SERTANEJA

O cantor sertanejo Gustavo Lima voltará a Mato Grosso no dia 2 de dezembro, sendo uma das principais atrações do Festeja Cuiabá, no Parque de Exposição da Acrimat.

Gusttavo vem a Cuiabá um mês após passar por uma situação de susto, enquanto realizava um show, no Festival Rebouças, em Rondonópolis (212 km de Cuiabá).

No show realizado na madrugada do último sábado (4), após uma confusão generalizada no local onde estava o público, um soldado da PM, segundo o BO, sacou sua pistola e fez vários disparos para o alto, colando em desespero os presentes, que imediatamente provocaram uma correria.

O major PM R. F. E., que estava no show, acompanhado de sua família e de amigos, deitou ao chão para se proteger da situação.

Como não sabia que o soldado se tratava de um policial militar, o oficial passou a acompanhá-lo.

Assim que deixou o local do show, já na área externa, o major se identificou ao soldado e deu voz de prisão.

O soldado não obedeceu e deu mais dois tiros para cima, continuando a fuga.

O soldado acabou se abrigando entre veículos e apontou a arma para o major, que temendo ser alvejado, disparou, atingindo a perna do soldado, que foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Rondonópolis, sob custódia da Polícia Militar

Após os primeiros disparos ainda no local do show, o cantor Gusttavo Lima rapidamente abandonou o palco.