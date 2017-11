Pedro Taques se reúne com maior empresa de construção civil da Ásia em Beijing

PARCERIAS NA INFRAESTRUTURA

ANA ROSA FAGUNDES / REPÓRTER DA GCOM

O governador Pedro Taques se reuniu nesta segunda-feira (06.11), em Beijing, com os diretores da China Communication Construction Company (CCCC), a maior empresa de construção civil da Ásia.

O vice-presidente mundial da empresa estatal, Sun Ziyu, disse que o projeto de expansão dos investimentos no Brasil é prioridade e que, ainda este ano, fará uma visita oficial a Mato Grosso.

A empresa já manifestou que irá participar de leilão de ferrovias e outros projetos no Brasil. A CCCC tem interesse na Fiol – Ferrovia de Integração Oeste Leste, Ferrovia Norte-Sul e Ferrogrão.

Além disso, irá investir na construção de um porto em São Luís, projeto já em andamento.

A estatal tem 120 anos de existência, é a terceira maior empresa na área de construção do mundo e está presente em 150 países.

No Brasil são 30 anos de história.

De olho na nova onde de investimento chineses no Brasil, o governador Pedro Taques apresentou as potencialidades do Estado e atraiu a atenção do grupo.

Foram apresentados os números da produção de grãos do Estado.

“Temos capacidade de ampliar nossa produção sem aumentar a aérea plantada. Mas a infraestrutura ainda é um grande gargalo para o aumento do crescimento econômico”.

Sun Ziyu afirmou que olha como favoráveis as perspectivas de investimentos em Mato Grosso e enviará um grupo de trabalho a Cuiabá para avaliar as possibilidades de investimentos considerando os projetos prioritários do Estado.

“Depois dessa visita o governador abrigou uma nova página para a CCCC e acredito que vamos começar uma parceria. Espero embreve nos encontramos em Mato Grosso”.